A 69 anni ci lascia Zelio Scisciani: il saluto di Fratelli d’Italia

«Zelio era una persona d’oro, un vero amico, un militante molto attivo e attento, in particolare alla vicenda della ricostruzione dell’Itts Eustachio Divini sul cui iter mi chiedeva spesso lumi. Ci sentivamo regolarmente. Era incontenibile. La sezione settempedana di Fratelli d’Italia perde un’autentica colonna. Purtroppo, a causa del Covid-19, non possiamo neanche tributargli l’ultimo saluto».

È il ricordo struggente da parte del consigliere comunale maceratese di FdI, Paolo Renna, del 69enne Zelio Scisciani, membro del direttivo del Circolo settempedano di Fratelli d’Italia, coordinato da Tiziana Gazzellini. Nulla sembrava poter far presagire la sua scomparsa per un improvviso problema cardiaco all’ospedale Eustachio, nonostante alcuni problemi di salute in passato, brillantemente superati.

«Invece – rendono noto i colleghi del circolo FdI di San Severino – stamattina la ferale notizia della sua morte improvvisa. Da quando era andato in pensione dopo aver ultimato i suoi impegni come elettrauto, Zelio si era dedicato con grande impegno alla politica. Era molto attivo e stava facendo crescere il nostro circolo. Ci ha lasciato un amico, un vecchio militante, una brava persona e un grande uomo. Sarà sempre presente nei nostri cuori».

Anche il Circolo di Fratelli d’Italia della vicina Tolentino lo ha salutato sui social: «Esprimiamo le nostre condoglianze e la vicinanza alla famiglia di Zelio Scisciani, patriota, militante e dirigente di San Severino per la sua prematura scomparsa. Ci mancheranno la sua vitalità, la sua esperienza, la sua attività e soprattutto i suoi “consigli”». Scisciani lascia i figli Arianna ed Enrico, il genero Massimo, la nuora Paola e tre nipoti. Domani (venerdì), alle 15, la benedizione della salma al cimitero San Michele.

Lu.Mus.