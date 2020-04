Il video di Vincenzo Maponi vince il contest biancorosso

Era nato un po’ per gioco, ma anche per tenere desta l’attenzione verso la “famiglia biancorossa” che in questo particolare frangente di assoluta emergenza ha voluto far sentire la propria vicinanza virtuale ai ragazzi del settore giovanile, invogliandoli con un contest mirato. Agli alfieri del settore giovanile della Settempeda, che con la formazione maggiore stava battagliando orgogliosamente per l’ascesa in Promozione prima della sospensione causa Covid-19, era stato chiesto di impegnarsi in un video in cui avrebbero potuto fare qualsiasi tipo di evoluzione calcistica, ma rigorosamente in tenuta biancorossa. Tra un palleggio, un tiro al volo, un dribbling o uno stop raffinato in salotto o al più sul terrazzo o nel giardino di casa, alla fine la dirigenza della Settempeda ha scelto.

A vincere il contest e, quindi, il bramato pallone della Settempeda messo in palio dalla dirigenza, è stato il Pulcino Vincenzo Maponi, classe 2009, allenato dal trainer Carlo Sparapassi, con la seguente motivazione: «È stato premiato per l’impegno nel costruire il suo “gioco”». Il bambino ha collegato uno spago al pallone, cosicché ha palleggiato e calciato con lo stesso come se stesse su un vero rettangolo di gioco. Vincenzo è stato onorato della vittoria e del pallone che riceverà in premio dalla Settempeda e ha dedicato il suo piccolo capolavoro al babbo. Vincenzo ha commentato infine con contentezza: «Almeno una cosa bella in questo periodo…».

Lu.Mus.

Il video è visibile sulla pagina Facebook della S.S. Settempeda asd oppure sulla pagina Facebook del Settempedano.