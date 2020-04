Il coach Giuliani andrà in Polonia ad allenare il Resovia

Alberto Giuliani andrà in Polonia ad allenare il team Asseco Resovia nella stagione 2020-2021. Il tecnico settempedano ha firmato un contratto annuale. L’Asseco sarà una nuova tappa della sua importante carriera, che lo ha visto guidare club prestigiosi in Italia (come ad esempio Lannutti Cuneo, Lube Civitanova, Lpr Piacenza) e l’Halkbank in Turchia. Nel 2019 ha conquistato con la Nazionale della Slovenia la medaglia d’argento al Campionato Europeo.

“Sono molto contento dell’opportunità offertami dal presidente Piotr Maciąg – scrive Giuliani sulla sua pagina Facebook – e da parte mia c’è tanta motivazione perché durante questa stagione appena conclusa mi è mancato troppo vivere la palestra quotidianamente. Inoltre perché posso misurarmi in un campionato molto competitivo come quello polacco. L’obiettivo è quello di esprimere una buona pallavolo per riportare il Resovia a recitare un ruolo da protagonista nella Plusliga, ruolo che le compete e che merita. Dovremo lottare insieme, squadra, società e tifosi, che so essere molto numerosi e sempre vicini alla squadra. Non appena finirà l’emergenza Coronavirus, perché di sicuro finirà, saremo pronti per metterci attivamente al lavoro e pianificare la stagione che al momento è ancora piena di incertezze”.