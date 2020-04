Il supermercato Vissani in viale Mazzini diventa “Madis”

In questi giorni di distanziamento sociale e di attività ridotte al minimo, uno dei supermercati storici di San Severino ha cambiato “pelle”. Parliamo del punto vendita gestito dalla famiglia di Mario Vissani in viale Mazzini, a pochi metri dal piazzale della stazione. I titolari hanno abbandonato infatti il marchio Simply, confluito nell’autunno scorso – come noto – nel gruppo Conad (assieme ad Auchan), e hanno sposato la catena locale Madis, nata diversi anni fa per iniziativa del settempedano Giancarlo Cristini e ora portata avanti da una decina di soci del territorio. Entra a far parte di questo gruppo, dunque, anche il supermercato gestito da Mario Vissani e dalla sua famiglia, e lo fa in esclusiva nel Comune di San Severino.

“Abbiamo fatto una scelta per certi versi coraggiosa, perché la concorrenza delle grandi catene di distribuzione è fortissima, ma siamo convinti della bontà della via intrapresa – spiega Vissani -. In questo modo possiamo mettere a disposizione della nostra clientela una maggiore scelta di prodotti locali, puntando su filiera corta e qualità. Il cambio d’identità è passato un po’ sotto silenzio per via dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questo periodo, ma siamo sempre qua… Siamo noi, pronti a dare un servizio scrupoloso e attento alle necessità delle persone sotto l’egida Madis”.