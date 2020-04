Forze dell’ordine impegnate in un capillare controllo del territorio

Maxi operazione di controllo sul vastissimo territorio di San Severino da parte delle forze dell’ordine che sono impegnate, con diversi agenti, nella verifica del rispetto delle disposizioni governative di contrasto e contenimento del Covid-19. Pattuglie della Polizia locale e dell’Arma dei Carabinieri sono entrate in azione congiuntamente sia sulla viabilità urbana che su quella extraurbana, con posti di blocco, non solo per monitorare le autovetture, ma anche per la verifica di persone che camminavano a piedi per strada. Altri controlli hanno riguardato il rispetto della quarantena per chi è destinatario di provvedimenti di isolamento domiciliare sanitario.

A tutto ciò si aggiungono verifiche su segnalazione degli stessi cittadini e quindi nei parchi e luoghi pubblici, nonché sulle attività commerciali.

Nel pomeriggio di ieri il territorio è stato interessato pure da operazioni di controllo da parte della Guardia di Finanza (Tenenza di Camerino).