Turismo.it apre finestra su Elcito. Il Comune intanto aderisce a progetto ‘Federico II’

Benvenuti ad Elcito, il “borgo del silenzio”. Anche il sito Turismo.it va alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi di San Severino. In questo periodo in cui tutti noi siamo costretti a casa dall’emergenza Coronavirus, la pubblicazione ci fa apprezzare, sottolineandone le caratteristiche uniche, uno dei posti più cari ai settempedani facendo così conoscere Elcito, insieme alla nostra città, al mondo intero.

“Addossato al colle di Montenero, nella valle del Potenza, San Severino Marche – si legge nell’articolo della testata online – è un Comune in provincia di Macerata che si offre al visitatore come piacevole destinazione per una gita fuori porta. La sua principale attrazione è la Pinacoteca dove sono esposte opere di artisti locali. Ma vale la pena visitare la suggestiva frazione di Elcito, situata su uno sperone di roccia ad oltre 800 metri di altezza alle pendici del monte San Vicino. La sua posizione la rende la località più suggestiva del Comune di San Severino Marche e si presenta come un vero e proprio gioiello circondato da mura difensive e raccolto intorno alla piazzetta…”. Il racconto poi prosegue descrivendo cosa c’è da vedere, ma anche da fare, in questo suggestivo borgo. La versione completa è disponibile all’indirizzo https://www.turismo.it/cultura/articolo/art/marche-le-particolarit-del-borgo-di-elcito-id-22039/.

Intanto, restando in tema di turismo, San Severino figura tra le realtà della regione che hanno aderito al progetto “Federico II e le Marche nel Medioevo. Percorsi Svevi tra i Comuni del sisma”. Grazie ad esso saranno creati percorsi e itinerari volti alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, enogastronomico e produttivo di tutta l’area del cratere sismico. Una vera e propria scommessa sulla quale molte amministrazioni locali, assieme alla Regione, hanno deciso di puntare per incrementare – una volta superata l’emergenza sanitaria – l’offerta turistica.

Tra le numerose attività previste ci sono pubblicazioni di grande valore, attività didattiche rivolte alle scuole, eventi di rilievo e visite guidate, campagne di comunicazione, un sito web, una campagna fotografica e un video promozionale che, riguardando tutto l’itinerario, interesserà ovviamente anche la città di San Severino.