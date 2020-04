Libri, ecco nuove proposte per la serie…. #ioLEGGOacasa

Prosegue la rassegna #ioLEGGOacasa. Ecco alcune nuove proposte.

“L’amore ai tempi del colera” di Gabo Marquez.

L’avevo letto 20 anni fa e questa settimana ho deciso di riprenderlo in mano. Le Antille, 50 anni e più di vita di Florentino Ariza e Fermina Daza, il loro amore che muta per il mutare inevitabile del tempo: si nasconde, riappare, si riempie di orgoglio, rimane a guardare le vicissitudini di entrambi ma mai termina. Sopravvive a tutto, anche al colera, agli amori fugaci che non mancheranno, per vincere – nell’età in cui per luogo comune si pensa che invece non possa più ardere – la senilità. Un viaggio bellissimo in cui la forza e la speranza si fondono con la fantasia tipica del grande Gabo. Lo consiglio a tutti. Federica Branchesi

“Ogni cosa è illuminata” di Jonathan Safran Foer

E’ un libro semplicemente stupendo. Martina Paciaroni

E’ il primo libro dello scrittore statunitense Jonathan Safran Foer, pubblicato nel 2002. Da esso è stato tratto un omonimo film nel 2005. Il romanzo è ispirato alla vicenda personale dell’autore, che nel 1999 viaggiò in Ucraina per fare ricerche sulla vita di suo nonno. Il titolo del romanzo è una citazione da L’insostenibile leggerezza dell’essere di Milan Kundera.

Infine, dal direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni, ecco alcuni consigli di lettura:

“Cambiare l’acqua ai fiori” di Valerie Perrin

“La malalegna” di Rosa Ventrella

“Il treno dei bambini” di Viola Ardone

“I giorni del giudizio” di Giampaolo Simi.

Questi romanzi sono stati recensiti da Francesco Rapaccioni nella pagina Facebook de “i Teatri di Sanseverino”.