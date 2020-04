Settimana santa in diretta Facebook: oggi la messa col cardinal Menichelli

In questo tempo di emergenza sanitaria, le chiese rimangono chiuse e la celebrazione della messa domenicale resta a porte chiuse, senza la partecipazione dei fedeli. Questo anche oggi, Domenica delle palme; e per l’intera settimana santa, fino al giorno di Pasqua, non cambierà nulla.

Tuttavia, di fronte a questa situazione, i sacerdoti di San Severino hanno concordato un programma di funzioni religiosi che si terranno nel santuario della Madonna dei lumi e che potranno essere seguite in diretta Facebook sulla pagina della Parrocchia San Severino Vescovo e su quella del rettore del santuario don Luca Ferro.

Si comincia oggi, Domenica delle palme, con la messa celebrata dal cardinale Edoardo Menichelli alle ore 11.30.

Poi, giovedì 9 aprile, alle ore 18 ci sarà la messa in coena Domini.

Quindi, venerdì 10 aprile, alle ore 16 verrà celebrata la Passione del Signore.

Sabato 11 aprile, invece, alle ore 21 è prevista la Veglia pasquale.

Infine, domenica 12 aprile, alle ore 11 chiuderà il calendario delle celebrazioni la messa solenne di Pasqua.