“Pelletteria Massi” converte produzione per confezionare mascherine

In questo momento difficile per la nostra comunità la Pelletteria Massi di San Severino ha voluto fare qualcosa in aiuto di chi è in prima fila contro il coronavirus, un piccolo ma significativo gesto di solidarietà. “Parlando con una mia amica dottoressa, in servizio in un importante ospedale di Roma, ho capito – racconta la titolare Giovanna Massi – che potevano esserle utile delle mascherine. Così nel nostro laboratorio ne abbiamo confezionate diverse centinaia in cotone, dotate di una ‘tasca’ dove si può inserire un filtro. Poi le abbiamo inviate ai sanitari della struttura, privi in quel momento dei necessari presidi personali di protezione. Da lì, con un semplice ‘passaparola’, ci sono arrivate altre richieste – addirittura da Milano e Genova – e abbiamo fatto nuove donazioni. Ora ce le chiedono in tanti, così abbiamo deciso di convertire momentaneamente la nostra produzione in questa direzione”.

Come noto, la Pelletteria Massi ha ideato l’elegante linea “Il sogno di Edda” e ha ricevuto importanti riconoscimenti a livello nazionale per le sue raffinate creazioni nel campo delle bomboniere. Ora la qualità si vede pure in questa emergenza. Le mascherine sono realizzate con un tessuto dalla trama fitta, chiamato pelleuovo, che dà una sicurezza e una protezione in più in quelle rare occasioni in cui si è obbligati a uscire. Non è un dispositivo medico, ma al suo interno – in caso di necessità – è possibile inserire un filtro, grazie appunto a uno speciale taschino. Inoltre, possono essere lavate, bollite e sterilizzate.

Ci è sembrato giusto farlo sapere perché la Pelletteria Massi è un fiore all’occhiello della piccola imprenditoria locale e in un momento così delicato si sta adoperando per aiutare il paese a superare l’emergenza. Pertanto, per chi fosse interessato, le mascherine vengono realizzate su richiesta e si può contattare il numero 366 379 1137.