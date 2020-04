Messaggi di cordoglio: il “grazie” della famiglia Pettinari

La scomparsa di Paolo Pettinari ha destato profondo cordoglio anche a San Severino, dove risiedono i suoi figli: Michele, titolare della falegnameria “AM”, e Raffaele, carabiniere in servizio a Macerata. In queste ore, dopo la pubblicazione sui media locali della notizia del decesso del loro congiunto, colpito a 72 anni dal Coronavirus, la vicinanza alla famiglia Pettinari manifestata da amici e conoscenti è stata davvero tangibile. Tantissimi sono stati infatti i messaggi di condoglianze e di affetto inviati a Michele e a suo fratello. Messaggi che non possono certamente alleviare il dolore per la perdita del caro Paolo, ma che danno almeno un po’ di conforto perché confermano quanto il loro papà fosse una persona benvoluta. E’ uno spicchio di umanità che sopravvive alla triste realtà di questi giorni in cui non solo siamo costretti al “distanziamento sociale”, ma non possiamo neppure assistere i nostri cari nella malattia e salutarli poi, nell’ora del commiato, con un rito funebre.

Michele e Raffaele Pettinari, attraverso Il Settempedano, vogliono così ringraziare pubblicamente quanti hanno espresso il proprio cordoglio in questa dolorosa circostanza e con un abbraccio virtuale esprimono a tutti loro sincera riconoscenza.