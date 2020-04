Fermato a spasso col cane lontano da casa: 400 euro di multa e denuncia per oltraggio

Questa mattina a San Severino una pattuglia dei Carabinieri, impegnata a controllare il rispetto del Decreto sul contenimento anticontagio Covid-19, ha fermato un settempedano che stava facendo fare una passeggiata al proprio cane in città.

Durante le fasi del controllo i militari dell’Arma hanno accertato che l’uomo non era in prossimità della propria abitazione, così come imposto, ma si trovava molto lontano da casa sua, sebbene a piedi e col cane. I Carabinieri, quindi, hanno proceduto alla contestazione amministrativa. Tuttavia, il settempedano non solo si è opposto alla compilazione dell’autocertificazione, ma ha addirittura oltraggiato i due militari.

Ora costui dovrà rispondere sia dal punto di vista amministrativo per la sanzione di 400 euro, che gli è stata comminata, sia sotto il profilo penale per oltraggio a pubblico ufficiale.