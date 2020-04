Buoni spesa: già 5 adesioni. ‘Simonetti srl’ dona carburante

Sono cinque le imprese settempedane che, alla data del 3 aprile, hanno dato disponibilità al Comune di San Severino al ricevimento dei Buoni spesa alimentari assegnati, tra le misure di sostegno all’emergenza Covid-19, con Decreto della Protezione civile n. 658 del 29 marzo.

Si tratta delle imprese Coop Alleanza 3.0, con sede in via Virgilio da San Severino n. 68, che ha anche deciso di applicare un ulteriore sconto del 10% sull’importo del valore del buono, dei Supermercati Sì con Te, con sede in via Ranaldi n. 8 e in Piazzale del Commercio n. 34, dell’Alimentari Luciano di viale Santa Margherita, a Cesolo, del Minimarket di Branchesi Stefano di via Giovan Battista Caccialupi n. 38 e dell’Antica Latteria Crai di viale Bigioli n. 68.

Dalla prossima settimana l’ufficio Servizi sociali del Comune inizierà la distribuzione dei Buoni spesa.

Ai primi assegnatari, grazie a una donazione di mille euro da parte della Simonetti Mario Srl che opera nel settore della distribuzione di carburanti da oltre cinquant’anni ed è presente nelle regioni Marche, Umbria e Abruzzo con le stazioni dei marchi Is e Ip, saranno consegnati anche buoni carburante del valore di 30 euro.

Il Comune ricorda che i titolari di attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari sono invitati a comunicare, entro il 7 aprile, tramite apposito modello da inviare via mail, la propria disponibilità al ricevimento dei Buoni spesa il cui rimborso, con i fondi pubblici appositamente assegnati al Comune, avverrà in base alle procedure indicate in un apposito avviso https://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/avvisi-cms/buoni-spesa-alimentari-covid19-procedure-e-modulistica/ dove è anche disponibile la modulistica sia per i cittadini che per le imprese.