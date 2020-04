Storia e turismo: un “racconto a puntate” sui canali social

L’assessorato alla Cultura e al Turismo userà la pagina Facebook San Severino Marche Cultura e Turismo per offrire ai tanti settempedani che sono a casa per l’emergenza Coronavirus un’occasione di piacevole svago culturale. I testi di una mini-guida turistica in via di pubblicazione in doppia lingua, italiano e inglese, diventeranno sui social il tema dell’iniziativa “A passeggio per la città. Un racconto a puntate”.

Ogni giorno la “puntata” prevista con foto e descrizione (in italiano, con replica in inglese il giorno dopo) ci farà guardare quello che magari abbiamo già visto nella nostra frettolosa quotidianità senza veramente renderci conto del ricco patrimonio storico e artistico che ci circonda. Basta collegarsi per partecipare all’iniziativa che prevede anche l’invio di messaggi per proposte e idee da lanciare.

La prima puntata della serie è accompagnata da una bella immagine di Porta San Francesco, al Castello – prima del sisma – e nel racconto si ricorda che, dopo l’intensa vita del Municipio romano di Septempeda, preceduta dall’esperienza della civiltà picena che qui ha lasciato testimonianze significative, San Severino rinacque sulla cima del colle chiamato Montenero, come castello medievale intitolato al locale vescovo Severino, presumibilmente vissuto nel VI secolo. La storia, inoltre, racconta che, dopo lo sviluppo socio-economico del Due/Trecento, si cominciò a formare ai piedi del colle un borgo, che successivamente divenne la nuova città dove si formò un’ampia platea destinata al mercato, l’attuale Piazza del Popolo. Qui, a partire dal Cinquecento, la nobiltà di origine feudale del territorio costruì i propri splendidi palazzi, dando vita anche alle vie limitrofe e impreziosendo molteplici scorci della città.

La rassegna prosegue e può essere consultata sulla pagina Facebook San Severino Marche Cultura e Turismo.