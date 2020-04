Buoni spesa: Comune vara il piano e crea fondo solidarietà

Il Comune ha definito le modalità di erogazione dei buoni spesa per i nuclei familiari in gravi difficoltà economiche a causa della riduzione o sospensione della attività lavorativa, in seguito ai provvedimenti governativi adottati per l’emergenza Covid-19. L’Amministrazione settempedana, inoltre, ha istituito un apposito fondo di solidarietà dove tutti possono fare donazioni per aiutare chi è in difficoltà.

Per presentare domanda il richiedente dovrà dichiarare:

a) di avere la residenza o il domicilio a San Severino Marche o comunque di trovarsi qui ed essere nell’impossibilità di tornare a casa a seguito dei provvedimenti governativi per l’emergenza Coronavirus;

b) di aver ridotto o sospeso l’attività lavorativa a causa degli stessi provvedimenti adottati per l’emergenza Covid-19 oppure di essere disoccupato alla data del 29 febbraio 2020 con stato di disoccupazione perdurante;

c) la composizione analitica del nucleo familiare di cui fa parte;

d) di non essere titolare di reddito di inclusione o reddito/pensione di cittadinanza, cassa integrazione ordinaria e in deroga, disoccupazione, contributo di autonoma sistemazione per il sisma 2016 oppure di esserlo per un importo mensile pari o inferiore a 300 euro;

e) di non aver percepito nel mese di marzo 2020 contributi di qualsiasi natura da enti pubblici o enti del terzo settore d’importo superiore a 300 euro;

f) che i componenti del nucleo a cui appartiene non hanno complessivamente risparmi o comunque disponibilità finanziarie superiori a 6 mila euro.

Gli interessati devono presentare domanda, utilizzando apposito modello disponibile sul sito www.comune.sanseverinomarche.mc.it o su apposita cassettina posta all’esterno dell’ingresso dell’ufficio Servizi sociali in Piazzale del Mercato.

La presentazione deve avvenire:

• a mezzo di posta elettronica (all’indirizzo info@comune.sanseverinomarche.mc.it) o a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it

• consegna a mano – da riservare a casi di assoluta impossibilità all’invio telematico – presso l’ufficio Servizi sociali del Comune di San Severino Marche, previo appuntamento telefonico (366 8335742).

Le richieste verranno prese in considerazione in ordine di arrivo fino ad esaurimento della somma disponibile.

In seguito all’istruttoria, verrà redatto l’elenco dei beneficiari secondo i criteri fissati da apposita Ordinanza sindacale. Gli assegnatari saranno contattati tramite telefono o email: a loro sarà comunicato di essere beneficiari del bonus, l’importo dello stesso e le modalità per spenderlo.

Importo del buono spesa

Sono previsti, a seconda della composizione del nucleo familiare, i seguenti importi:

– persone singole 100 euro

– nucleo di 2 persone 150 euro

– nucleo di 3 persone 200 euro

– nucleo di 4 persone 250 euro

– nucleo di 5 persone 300 euro

– nucleo di più di 5 persone 350 euro

– in presenza di uno o più minori da 0 a 3 anni 50 euro in più per ogni nucleo.

Al fine di consentire la spendibilità anche in esercizi commerciali monosettoriali (solo macelleria, solo frutta e verdura eccetera) è consentito il frazionamento dell’importo massimo assegnato in buoni della pezzatura di 50 euro.

L’elenco degli esercizi convenzionati dove potranno essere utilizzati i “buoni spesa” verrà pubblicato sul sito del Comune all’avvio della consegna.

Esclusioni

Sono esclusi dal bonus i nuclei familiari i cui componenti – complessivamente – hanno risparmi o comunque disponibilità finanziarie a qualunque titolo possedute superiori a 6.000 euro.

Istituzione di un fondo di solidarietà

Viene istituito un fondo di solidarietà, dove tutti potranno fare donazioni, a sostegno delle famiglie settempedane, destinate all’emergenza alimentare e alle emergenze legate alla malattia, con specifica destinazione a tale finalità, che potranno essere versate del conto corrente bancario intestato a Comune di San Severino Marche IBAN: IT 28 C 03111 69150 000000007432 UBI BANCA SPA – Filiale di San Severino Marche – indicando come causale del versamento “Fondo di solidarietà Comune San Severino M. – Emergenza Covid-19”.

“Confidiamo nel cuore grande dei settempedani – sottolinea il sindaco Rosa Piermattei –. Mai come in questo momento dobbiamo dare sostegno e aiuto a quella parte di popolazione che non ce la fa. Quest’emergenza imprevista richiede il sacrificio di tutti ma anche un contributo di chi può per aiutare chi è in difficoltà a rialzarsi”.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare gli Uffici comunali dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 al numero 366 8335742.