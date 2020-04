Alla riscoperta della pinacoteca con i Teatri di Sanseverino

Dopo il tour guidato al teatro Feronia, l’iniziativa “A casa con i Teatri di Sanseverino” fa visita alla pinacoteca comunale “P. Tacchi Venturi”, a palazzo Manuzzini. Il racconto che fa il direttore artistico Francesco Rapaccioni è diviso in due parti e porta alla scoperta di importantissime opere d’arte.

Chi vuole può collegarsi all’indirizzo internet https://drive.google.com/file/d/1BQfvcvxmBPHvZH2Ozpq3ZnXHLVTLrH-W/view?usp=sharing_eil&ts=5e71f722 oppure vedere il doppio video sulla pagina Facebook de “i Teatri di Sanseverino” o del Settempedano.

La pinacoteca civica settempedana, che viene sempre più vissuta come contenitore culturale a San Severinoe, è spazio vivo dove si possono ammirare non solo veri capolavori ma dove si possono incontrare spesso, per opera dei Teatri di Sanseverino e dell’assessorato alla Cultura, oltre che di attivissime associazioni locali, anche scrittori e autori.

Il sindaco in collegamento radiofonico con New York



Peraltro, pochi giorni prima del “blocco sociale” dovuto al Coronavirus, c’è stata proprio in pinacoteca una diretta radiofonica e social sulle onde medie e sulla pagina ufficiale di Radio Icn New York, che da quasi 40 anni è la radio italiana della Grande Mela. Fa parte infatti della redazione del quotidiano America Oggi e trasmette al pubblico di italo-americani residenti nella più popolosa città degli Stati Uniti, dando informazioni e produzioni culturali volte alla valorizzazione della lingua e della cultura italiana. Così, proprio nell’ambito di uno di questi approfondimenti, la trasmissione “Cari amici vicini e lontani” ha portato a San Severino l’inviata Silvia Tamburiello, la quale, collegata con Anthony Pasquale nello studio americano, ha intervistato il sindaco Rosa Piermattei su come la nostra città ha affrontato il terremoto 2016 e su quali sono le sue prospettive di sviluppo. Tra gli ospiti della diretta, inoltre, c’erano l’ingegner Marco Grassi, comproprietario di palazzo Manuzzini, dove ha sede la pinacoteca comunale, e membro del board di LoveItaly; la guida turistica Lorenzo Losito, che ha presentato le bellezze del territorio settempedano; il direttore del laboratorio di lingua e cultura italiana Edulingua, Giorgio Massei; l’imprenditore del travel, referente del tour operator Homelike Villas specializzato in incoming straniero e nell’affitto di ville in Italia, Alessandro Teloni; il vicesindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi.