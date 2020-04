Covid-19, seconda vittima. Il sindaco: “Alziamo al massimo la nostra attenzione”

“Nella famiglia Papavero (colpita da due lutti a causa del coronavirus; ndr) ho ritrovato il dolore di un’intera comunità che sta lottando contro un male capace di seminare paura e addirittura morte. Stiamo vivendo giornate difficilissime in cui, come responsabile della salute pubblica, sto facendo di tutto per salvaguardare strutture che sono di vitale importanza come il nostro ospedale e la Casa di riposo Lazzarelli”. E’ il primo commento del sindaco Rosa Piermattei dopo aver appreso della scomparsa della signora Maria Antonini, settempedana di 96 anni e mamma di Giovanni Papavero, la prima vittima del Covid-19 a San Severino. Poi l’esortazione a tutti i cittadini. “Restate a casa – dice il sindaco – per cercare di limitare al massimo ogni possibile forma di contagio. Recatevi a fare la spesa anche meno di una volta a settimana e rispettate la distanza minima di almeno un metro dalle altre persone in qualsiasi situazione, se necessario anche all’interno del proprio domicilio. Questi sono i giorni più temibili, dobbiamo portare tutti il nostro livello d’attenzione al massimo. Siamo sconvolti per la morte di un’altra nostra concittadina, la notizia ci addolora veramente tanto”.