Ospedale: in arrivo altri pazienti, il sindaco chiede rassicurazioni all’Asur

“Apprendiamo dalla stampa – scrive il sindaco Rosa Piermattei – che i pazienti dell’Hospice di Macerata saranno trasferiti da Montecassiano all’ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino. Mi dispiace per gli ulteriori disagi che gli stessi dovranno subire in questo momento di grave emergenza, anche se siamo sicuri che la struttura settempedana risulterà accogliente ed efficiente per loro e per le loro famiglie. Ci chiediamo, però, se il trasferimento avverrà in sicurezza per i pazienti stessi e per il personale medico e paramedico del nostro ospedale, memori di un’analoga operazione effettuata nelle scorse settimane dal nosocomio di Civitanova Marche e che ha già avuto, come conseguenza diretta, una serie di contagi. Cogliamo l’occasione per chiedere ai vertici dell’Asur, come ripetutamente già fatto in forma verbale e scritta in questi giorni, di conoscere l’esito dei tamponi che avrebbero dovuto interessare tutti i medici, gli infermieri e gli operatori del nostro. Il “Bartolomeo Eustachio”, infatti, è l’unico ospedale no Covid-19 della provincia di Macerata e i cittadini dell’intera provincia dovrebbero poterne usufruire senza la paura di contrarre il contagio. Al suo interno sono perfettamente funzionanti la Medicina, la Lungodegenza, la Week-surgery, la Cardiologia, l’Oncologia, l’Oculistica, la Radiologia, la Dermatologia, il Punto di primo intervento e tanti altri servizi”.