Medicina, si laurea in casa con 110 e lode: Francesca Piloni pronta alla sua “missione”

Proprio nel momento in cui la nostra Italia, provata oltre misura dall’emergenza in corso, mostra la necessità di reperire eccellenze in campo medico, l’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara ne incorona una proprio di San Severino. Il 30 marzo, nel salotto di casa e circondata dai familiari emozionatissimi, Francesca Piloni si è laureata in Medicina e chirurgia con la votazione di 110/110 e lode e menzione accademica.

La festa, gli abbracci reali di parenti e amici, gli scherzi e le foto con gli altri laureandi sono solo rimandati.

Per ora la neo dottoressa si sta godendo l’amore e il calore della sua famiglia e dei numerosi parenti e amici che hanno vissuto con lei, in diretta Facebook, la discussione della sua tesi sperimentale, dal titolo “Accuratezza dell’ecografia polmonare nella diagnosi dell’asma in età pediatrica”, nonché la lettura finale del “Giuramento di Ippocrate” che la Commissione di laurea, in considerazione della votazione ottenuta, ha stabilito di affidare proprio a Francesca.

I genitori Andreina e Giovanni e il fratello Emanuele sono veramente orgogliosi di lei! Congratulazioni anche dal Settempedano.