Donazioni per la Casa di riposo: “Help” versa 5.560 euro

Oggi l’Associazione Help ha versato, con un bonifico, 5.560 euro alla Casa di riposo “Lazzarelli” per l’acquisto di materiali necessari ad affrontare in sicurezza l’emergenza Coronavirus e per la sanificazione della struttura. Un nuovo intervento, in tal senso, è previsto nella giornata di domani. “Vorrei ringraziare tutti coloro che si stanno adoperando a sostegno della Casa di riposo – dice la presidente Teresa Traversa – e chi sta contribuendo con proprie donazioni. La mia gratitudine è anche quella del Consiglio e di tutta l’Asp. Un ringraziamento speciale va al personale della struttura: dagli operatori agli infermieri, a quanti lavorano in cucina e in ufficio”.

Esprime riconoscenza anche il presidente dell’Associazione Help, Cristina Marcucci, invitando la cittadinanza a continuare a donare perché l’emergenza ha tempi lunghi e le spese da affrontare sono davvero ingenti.

Finora comunque sono state molte le adesioni, a cominciare da quella dell’azienda settempedana Seriart G2. Bello il gesto di solidarietà di un uomo di 94 anni, che ha chiesto alla nipote di fare un bonifico per suo conto. E davvero toccante la scelta dei familiari di inviare alla Casa di riposo le offerte raccolte in memoria della signora Elettra Mengacci Abosinetti, deceduta di recente.