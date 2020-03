Consiglio comunale: 500 mascherine donate a Casa di riposo, forze dell’ordine e volontari

Cinquecento mascherine in dono al personale e agli anziani ospiti della Casa di riposo “Lazzarelli”. Un regalo che l’intero Consiglio comunale di San Severino ha voluto fare all’azienda dei servizi alla persona che ospita 85 degenti e conta 50 addetti tra personale sanitario, inservienti e dipendenti.

Alla consegna dei dispositivi di protezione individuale il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, ha fatto coincidere il rinnovo di un appello lanciato già nei giorni scorsi: “Servono aiuti per questa struttura. Il personale ha bisogno, oltre che di mascherine, anche di camici e tute, guanti, occhiali, visiere, maschere facciali filtranti e scarpe. Poi periodicamente vanno rinnovate sanificazione e igienizzazione di tutte le stanze e degli spazi comuni”.

Le cinquecento mascherine si vanno ad aggiungere alle mille già donate, sempre dall’intero Consiglio comunale settempedano, al personale dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio”.

“Sono materiali che abbiamo deciso di consegnare a chi ne ha una grandissima necessità – spiega il sindaco e, oltre alla Casa di riposo e all’ospedale, ne abbiamo forniti ai medici di base, alla Polizia locale, ai Carabinieri, alla Croce rossa Italiana, ai volontari della Protezione civile”.

Il Comune ha ricevuto invece in dono dalla società di trasporti Contram Spa altri dispositivi di protezione individuale che ha consegnato sempre alla Casa di riposo. “Ringrazio per questo il presidente Stefano Belardinelli – conclude Rosa Piermattei – e la società Contram Spa che, nonostante l’emergenza, ha proseguito nel fornire un servizio essenziale come quello del trasporto pubblico locale e ci è sempre stata accanto”.