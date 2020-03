Casi positivi in aumento: ora sono 15. E ci sono 32 persone in quarantena

Sale a 15 il numero dei casi positivi al Coronavirus, di cui 7 ricoverati nei Covid Hospital della provincia. E sono 32 le persone in assistenza domiciliare sanitaria per le quali, nel Comune di San Severino, sono state attivate le procedure necessarie da parte dei medici di medicina generale e dei sanitari del Dipartimento di prevenzione dell’Area Vasta 3 dell’Asur Marche. A comunicarlo è il sindaco Rosa Piermattei dopo aver ricevuto un nuovo aggiornamento da parte della Prefettura di Macerata.

Cifre che continuano a salire e che fanno rinnovare un appello forte a restare a casa.

“Restate in casa, rispettate le regole, date tutti il buon esempio – dice il sindaco -. Non servono allarmismi ma neppure sottovalutazioni. L’invito che mi sento di fare, non mi stancherò mai di ripeterlo, è quello di limitare al massimo le uscite, di evitare assolutamente assembramenti e di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale minima di almeno un metro. Cercate di fare la spesa una sola volta a settimana e di aiutare magari i vicini per una spesa collettiva. Non vi muovete dalla vostra abitazione, restate nei pressi della stessa anche per portare a spasso il vostro cane. In questo momento così delicato è assolutamente indispensabile uno sforzo comune”.

Continuano, intanto, i controlli da parte della Polizia locale e delle forze dell’ordine.

Il Comune ha anche attivato due linee telefoniche dedicate all’assistenza alla popolazione: per essere aiutati a fare la spesa o altre piccole necessità ci si può rivolgere ai volontari della Protezione civile tel. 3336116712. Per avere assistenza e risposte ai propri quesiti, ma anche informazioni su come comportarsi, sarà sufficiente comporre il numero di telefono 3336116675.