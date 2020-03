L’ultimo saluto a Giuseppe Paniccià, nostro storico postino

“Io sono la luce del mondo: chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Giovanni 8:12).

Con questo messaggio evangelico la famiglia saluta il caro Giuseppe Paniccià che si è spento serenamente nella sua abitazione di Macerata il 24 marzo. A seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus ha avuto luogo una benedizione in forma strettamente privata, mentre parenti e amici hanno partecipato spiritualmente unendosi in preghiera al figlio Alberto, alla nuora Emanuela e all’amatissimo nipote Gabriele.

Giuseppe Paniccià



Giuseppe ci ha lasciato a 92 anni al termine di una vita attiva e laboriosa. Settempedano di origine, negli anni ’50 partì per lavorare in miniera in Belgio; rientrato in paese trovò occupazione per alcuni anni presso l’azienda locale Sim (Società industria marmette). Successivamente, per più di trent’anni, è stato lo storico portalettere gioviale e amichevole con tutti, conosciuto come “Peppe u pustì”, soprattutto della zona Rione Mazzini – Uvaiolo – Colleluce di San Severino.

Gli ultimi anni di vita hanno riservato a Giuseppe varie traversie, quali i molteplici problemi di salute personali, la malattia e la morte della cara moglie Amalia, il trasferimento a Macerata a causa del sisma del 2016, che lo ha costretto a lasciare la casa di San Severino costruita con tanti sacrifici. Situazioni, queste, affrontate tutte con coraggio e determinazione nonostante l’età avanzata.

Dopo la tumulazione presso il cimitero settempedano di San Michele, la famiglia lo affida ora al Padre Celeste per la vita eterna.