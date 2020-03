Civitanova, 100 posti di terapia intensiva. Scarponi: “L’appello a donare ci veda tutti uniti”

Una struttura di terapia intensiva da 100 posti letto nel padiglione dell’Ente Fiera di Civitanova Marche, all’uscita dell’autostrada. Il progetto, coordinato da Guido Bertolaso per conto della Regione Marche, si sta concretizzando e il governatore Luca Ceriscioli ha lanciato un appello a tutti i marchigiani, in primis agli imprenditori, affinché finanzino con proprie donazioni questo intervento che avrà un costo stimato di 12 milioni di euro. Bisogna fare in fretta, il Covid-19 rallenta ma non si ferma: i contagi ci sono ancora, le vittime aumentano. Già si registrano le adesioni di industriali importanti come Fileni, Gabrielli, Della Valle. Ma serve l’impegno di altri. Tant’è che lo stesso Ceriscioli ha scritto una lettera a tutte le imprese della regione per chiedere esplicito sostegno e solidarietà, di fronte a questa grave emergenza. “L’ho ricevuta anch’io – dice il settempedano Claudio Scarponi, titolare dell’agenzia pubblicitaria Espansione City, che ha sede a Tolentino – e ho aderito dando il mio modesto contributo, ritenendo giusto farlo. Spero che anche altri piccoli imprenditori, se possono, facciano altrettanto: il settore delle piccole e medie imprese è quello che ha fatto grande le Marche e in questo momento occorre la terapia intensiva per salvare tante vite umane. Al di là del pensiero politico di ognuno, qui oggi è in gioco la vita delle persone. Mancano in tutt’Italia questi posti letto che, pensate, costano 80 mila euro ciascuno (comprese le indispensabili apparecchiature sanitarie). Pertanto, chi può (ovviamente chi può) faccia la sua parte, anche in misura modesta. Bastano 50 o 100 euro a testa! Bisogna però raggiungere l’obiettivo dei 12 milioni di euro. E tutti insieme possiamo riuscirci. L’appello è rivolto anche alle Istituzioni locali, affinché promuovano questo progetto. E’ una cosa buona, ne abbiamo bisogno”.

