Pure ‘Sorrisi per l’Etiopia’ si mobilita per fornire mascherine

Anche l’Associazione “Sorrisi per l’Etiopia” si mobilita per poter dare il proprio contributo di fronte all’emergenza Coronavirus. “In questo momento di difficoltà per tutti – scrivono i responsabili della Onlus – abbiamo deciso anche noi di dare una mano. Abbiano iniziato così una raccolta fondi per l’acquisto di mascherine ospedaliere . Vi invitiamo a partecipare anche con poco. Grazie”.

L’obiettivo dell’associazione è acquistarne almeno 3 mila per distribuirle poi a chi, sul territorio, ne ha necessità. Coloro che volessero aderire alla raccolta possono effettuare versamenti (anche minimi) sul conto intestato a Sorrisi per l’Etiopia Onlus, indicando come causale: mascherine.

IBAN: IT93C0306909606100000070882