Il Centro medico Blugallery resta chiuso fino al 4 aprile

Il Centro medico Blugallery proseguirà la sospensione delle attività diagnostiche e poliambulatoriali fino al prossimo 4 aprile, garantendo tuttavia il necessario servizio di segreteria e di informazione con personale addetto al telefono n. 0733639051 e via mail centromedicoblugallery@gmail.com.

La scelta di proseguire la sospensione delle attività si è resa necessaria per consentire l’ultimazione della sanificazione degli ambulatori e per dotare la struttura degli obbligatori dispositivi di protezione per il personale medico, paramedico e di segreteria, oltre che per garantire in modo efficace gli utenti del Centro. Tali processi si sono protratti anche per gli effetti delle recenti disposizioni normative e regolamentari introdotte dal Governo e dal Ministero della Salute, per le quali la Società si è prontamente attivata.

La proprietà sin dall’inizio ha raccolto la richiesta pervenuta dalle Istituzioni di garantire la sicurezza e la salute pubblica limitando le attività, riducendo gli assembramenti e azzerando incontri e forme di contatto non strettamente necessarie, anche con l’adozione di scelte complesse e difficili, ma indispensabili per contrastare la diffusione del Covid-19. Nei prossimi giorni sarà cura del Centro medico Blugallery informare gli utenti delle iniziative che verranno adottate.