Ecco le mascherine in cotone realizzate dalle Suore “Smac”

Le suore dello Smac (Sorelle missionarie dell’amore di Cristo), presenti a San Severino all’interno del santuario della Madonna dei Lumi – da dove, in questi giorni, recitano e divulgano il rosario quotidianamente (alle 17) con dei potenti altoparlanti -, hanno unito alle loro preghiere l’impegno di cucire delle mascherine. Non sono presidi sanitari veri e propri, ma in questo tempo particolare che stiamo vivendo possono essere utili alla cittadinanza. Sono in cotone bianco, lavabili e riutilizzabili. Per averle basta un’offerta. Chi fosse interessato può prenotarle chiamando lo 0733 638810, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16.

Ecco una delle mascherine confezionate dalle suore