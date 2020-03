Game over nel basket: stagione finita anche per la Rhutten

Game over. Si ferma il basket, per ora con i campionati regionali, dalla C gold in giù. Dunque, stagione finita anche per la Rhutten San Severino impegnata nel campionato di serie D regionale. Ad ufficializzare questa decisione è stato il presidente della Federazione italiana pallacanestro, Gianni Petrucci. “Nel contesto del dramma emergenziale che sta vivendo il nostro Paese – si legge nella nota federale – e, più in generale, l’intera comunità mondiale, a seguito delle analisi svolte nel corso della riunione del Consiglio federale dello scorso 9 marzo e dopo aver ascoltato il parere del vicepresidente vicario, del rappresentante della consulta e del coordinatore delle attività del Settore agonistico, il presidente Giovanni Petrucci ha ritenuto di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020 per ogni attività (minibasket, giovanile, senior, femminile, maschile) organizzata dai Comitati regionali Fip”.

La Lnp (organizzatrice di A2 e serie B di basket) ha chiesto alla Fip di fermare anche la B, mentre la Lega Basket A attende, sul modello della A di calcio, di comprendere se sarà possibile riprendere, magari a porte chiuse, oppure se fermare definitivamente la stagione.

“E’ una decisione piuttosto drastica, che interrompe tutto a livello di campionati – dice, a caldo, il direttore sportivo dell’Amatori basket San Severino, Guido Grillo – e che riguarda anche l’attività giovanile. Speriamo che questo brutto periodo passi in fretta, così potremo vedere i nostri ragazzi di nuovo in palestra ad allenarsi e a divertirsi”.