Consiglio comunale dona mille mascherine chirurgiche ai sanitari dell’ospedale

L’intero Consiglio comunale di San Severino ha deciso di donare mille mascherine chirurgiche ai sanitari e al personale dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio” in segno di solidarietà e fattiva collaborazione nei confronti di chi è impegnato in prima linea per fronteggiare una situazione straordinaria venutasi a creare, anche nella struttura settempedana, a causa dell’emergenza Coronavirus.

La consegna dei mille dispositivi di protezione individuale è stata effettuata dalla Protezione civile su indicazioni del direttore dell’Area Vasta 3, Alessandro Maccioni.

“In un momento così delicato e nel quale ancora scarseggiano i dispositivi di protezione individuale – sottolinea il sindaco Rosa Piermattei – siamo riusciti a reperire le mille mascherine che abbiamo subito deciso di destinare a tutti gli operatori sanitari: dai medici ai paramedici, fino agli ausiliari che operano all’interno del nostro ospedale. E’ un piccolo gesto di solidarietà di cui vorrei ringraziare anzitutto i consiglieri di minoranza, oltre ai colleghi della maggioranza, per aver mostrato, ancora una volta, massima collaborazione in un momento difficilissimo pure per la nostra comunità”.