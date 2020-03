Sale a 4 il numero dei contagi. In quarantena 26 persone

Sale a 4 il numero dei pazienti positivi al Covid-19 residenti a San Severino. Il nuovo numero è stato confermato dal sindaco Rosa Piermattei, che ha ricevuto dalla Prefettura l’ultimo aggiornamento del Gores sul totale dei contagi.

Altri 26 settempedani, invece, stanno osservando al proprio domicilio il necessario periodo di assistenza sanitaria. La quarantena, come più volte sottolineato e spiegato dallo stesso sindaco, si è resa necessaria per familiari dei contagiati e per persone che, in queste settimane, sono rientrate dall’estero. Nel conteggio di qualche giorno fa questi erano 27 in totale.

Ai numeri complessivi si deve poi aggiungere la morte del settantenne Giovanni Papavero, deceduto al Covid Hospital di Civitanova, dove l’uomo si trovava ricoverato da alcuni giorni.

Per i malati che non hanno bisogno di ricovero, l’Asur ha dato il via a un servizio automatico di sorveglianza che permette di verificare, ogni giorno, le condizioni di salute di chi si trova in quarantena. Le persone vengono contattate al telefono per una valutazione. In base alla situazione si decide, caso per caso, l’intervento o del medico curante o del Dipartimento di Prevenzione.

“Chiedo ancora a tutti i cittadini – sottolinea il sindaco Piermattei – di non uscire di casa ricordando che il Comune ha dedicato all’assistenza alla popolazione ben due numeri di telefono che sono attivi tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20. Per generi di prima necessità, ricariche telefoniche e per fare la spesa ci si può rivolgere ai volontari del gruppo di Protezione civile tel. 3336116712. Per avere assistenza, risposte ai propri quesiti, informazioni su come comportarsi invece è a disposizione il numero di tel. 3336116675”.