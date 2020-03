Primi tamponi agli ospiti della Casa di riposo “Lazzarelli”

Primi tamponi per i pazienti ospiti della Casa di riposo “Lazzarelli”. Il personale sanitario ha effettuato direttamente in struttura i prelievi che saranno ora analizzati. La richiesta del sindaco Rosa Piermattei era stata avanzata all’Asur nei giorni scorsi per scongiurare episodi di contagio da Covid-19, purtroppo già registrati in altre strutture della nostra regione e causa di gravi focolai. Intanto, a sostegno della struttura l’associazione Help ha lanciato una raccolta fondi perché “mancano mascherine, camici, tute, guanti, occhiali, visiere, maschere facciali filtranti e scarpe per il personale e servono altri interventi straordinari di sanificazione di stanze ed aree comuni”. In tal senso lo stesso sindaco Piermattei ha voluto personalmente finanziare una nuova sanitizzazione virucida di tutta la struttura che interesserà la “Lazzarelli” dove sono presenti 85 degenti e 50 addetti tra inservienti, operatori sanitari e dipendenti.