Ospedale, “Non ci sono casi di Covid-19 fra i ricoverati”

Sulla situazione all’interno dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio” il direttore dell’Area vasta 3, Alessandro Maccioni, sottolinea che “al momento non ci sono casi di Covid-19 tra i ricoverati”. Una rassicurazione importante – data per iscritto al sindaco Rosa Piermattei – dopo che, nei giorni scorsi, si era registrata una situazione d’emergenza dovuta al trasferimento a San Severino di pazienti dalla struttura di Civitanova. “Sono state messe in atto – scrive l’Asur – misure di verifica e contenimento. Sono stati effettuati tamponi sia ai pazienti che al personale e si è proceduto al trasferimento in altre strutture dedicate ai pazienti positivi. La diffusione del virus Covid-19 determina anche il presentarsi di casi imprevedibili in ragione della possibilità di contagio da parte di soggetti asintomatici o in fase pre sintomatica. Tutto il reparto (di Medicina; ndr) e gli ascensori utilizzati dai pazienti sono stati sanificati. Il personale sanitario, sulla base delle indicazioni fornite dall’Organizzazione mondiale della Sanità nonché dal Gores, viene dotato di dispositivi di protezione individuale correlati al rischio biologico”.