Ospedale, il sindaco chiede struttura da campo esterna per “sospetti Covid-19”

Una struttura da campo destinata ai pazienti che si sospetta possano essere contagiati dal Covid-19, per non farli entrare in contatto con gli altri degenti, da posizionarsi all’esterno dell’ospedale civile “Bartolomeo Eustachio”, magari servendosi dell’ampio parcheggio. La richiesta, indirizzata al presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, al direttore dell’Asur Marche, Nadia Storti, a quello dell’Area Vasta 3, Alessandro Maccioni, e all’assessore regionale alla Protezione civile, Angelo Sciapichetti, è stata inviata dal sindaco Rosa Piermattei.

“Tale struttura esterna – sottolinea il primo cittadino settempedano – costituirebbe un filtro ed eviterebbe, nell’eventualità di un contagio anche involontario, l’interruzione dei servizi resi ai pazienti già ricoverati all’interno della struttura. Inoltre potremo pensare a creare posti letto, sempre all’esterno, per persone infette”.

Nella lettera, inoltre, il sindaco Piermattei chiede di provvedere alla sanificazione dell’intera struttura così come avvenuto nella Casa di riposo “Lazzarelli”.