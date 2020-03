Assem, da mercoledì 25 marzo chiuso il distributore d’acqua

L’Assem comunica che, per effetto del Dpcm 22 marzo 2020, la società che ha in carico il servizio di pronto intervento in caso di guasto sui distributori di acqua posti a San Severino e a Castelraimondo deve sospendere la sua attività.

Il servizio di erogazione acqua presso le Fontane pubbliche sarà pertanto interrotto a partire da mercoledì 25 marzo e riprenderà appena saranno ripristinate le normali attività.

L’Assem Spa, inoltre, informa che fino al 3 aprile lo Sportello clienti di viale Eustacchio n. 85 proseguirà la sua apertura al pubblico esclusivamente su appuntamento. A tal fine si prega di contattare il numero verde 800 – 550960 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Gli operatori saranno disponibili per fornire tutte le informazioni riguardanti i servizi gestiti o a concordare un appuntamento qualora necessario.