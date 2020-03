“Lazzarelli”: ospiti in attesa di tampone. Serve pure aiuto: “Help” si mobilita per raccolta fondi

Il sindaco Rosa Piermattei ha inviato una richiesta alla direzione sanitaria dell’Asur Marche, alla direzione generale dell’Area Vasta 3 e alla direzione del Dipartimento prevenzione, sempre dell’Area Vasta, perché siano eseguiti prima possibile i tamponi ai degenti e al personale della Casa di riposo “Lazzarelli” al fine di “scongiurare episodi di contagi da Covid-19 così come accaduto a Cingoli e in altre strutture che ospitano nonnine e nonnini in tutta Italia”.

“Non possiamo mettere a rischio la salute di pazienti già fragilissimi e del personale della struttura”: è l’appello che il primo cittadino settempedano lancia assieme a una richiesta di aiuti economici e di materiali.

“All’interno della nostra Casa di riposo (dove ci sono 85 ospiti e una cinquantina di addetti ai lavori; ndr) – sottolinea il sindaco – mancano mascherine per il personale e i bilanci dell’Azienda servizi alla persona non permettono di mettere in campo azioni essenziali in questo particolare momento come gli interventi straordinari di sanificazione di stanze ed aree comuni”.

A tal proposito i responsabili dell’Asp, per contrastare il rischio di contagio da Coronavirus, hanno già provveduto – tramite una ditta specializzata – alla sanitizzazione virucida di tutta la struttura (come già riferito dal Settempedano). E il sindaco ha deciso di contribuire, a titolo personale, perché sia programmato un ulteriore intervento di sanitizzazione nei prossimi giorni.

L’appello del sindaco Rosa Piermattei è stato già raccolto dall’Associazione Help di San Severino che si è prontamente attivata per reperire fondi da destinare alla “Lazzarelli”. “Vogliamo dare un contributo per un servizio di sanificazione importantissimo per tutelare la salute dei nonnini e di chi ci lavora e le rispettive famiglie”, si legge sulle pagine Facebook dell’associazione presieduta da Cristina Marcucci. E pertanto, “chi volesse aiutarci – scrivono le responsabili di Help – può fare donazioni sul nostro IBAN: IT16H0331769200000210302119. Vi ricordiamo che siamo un’associazione ODV iscritta nel registro regionale; quindi le donazioni danno anche benefici a livello fiscale”.