Sorrisi, passione e segnali di speranza da… Baskettown

Dal Progetto Baskettown San Severino Marche

“In questo periodo particolare che segnerà per sempre le nostre esistenze un esempio di educazione civica lo possono dare i bambini. Abbiano chiesto ai nostri piccoli atleti del progetto Baskettown di inviarci una foto che doveva ave re un unico trait d’union: il sorriso e la loro passione.

Ecco il risultato: tanti visi felici che devono dare la forza a noi maturi per lottare nella certezza che ce la faremo e soprattutto che ne usciremo migliori. Non vediamo l’ora di tornare alla normalità, quindi facciamo un sacrificio e rimaniamo a casa… Magari facendo due palleggi con i nostri bambini e bambine”.