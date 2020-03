Sanificazione: lunedì 23 e martedì 24 uffici comunali chiusi

Il Comune, applicando le Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, dopo il ricorso alla turnazione del personale, ha deciso di attivare – per tutto il periodo dell’emergenza – anche lo smart-working per gran parte dei dipendenti.

Il provvedimento si è reso necessario, così come per altri enti pubblici, al fine di ridurre al minimo la presenza fisica dei lavoratori negli uffici. Saranno comunque garantite tutte le attività indifferibili e funzionali alla gestione dell’emergenza stessa.

Rientrano tra queste ultime quelle svolte dall’Anagrafe e servizi cimiteriali, relativamente alla tumulazione, dalla Polizia locale, dal Protocollo, dall’Ufficio stipendi, dalle Manutenzioni, che garantirà la reperibilità, e dai Servizi sociali, esclusivamente per la verifica dei provvedimenti Asur e del Tribunale per i minorenni.

Visto il ricorso al lavoro in maniera agile lunedì 23 e martedì 24 marzo si svolgerà una sanificazione generale e straordinaria di tutti gli uffici comunali che rimarranno, pertanto, completamente chiusi al pubblico.

Per garantire la sicurezza di tutti già dalla scorsa settimana l’apertura degli uffici comunali è stata organizzata previa prenotazione telefonica. Per info ci si può rivolgere al centralino tel. 07336411.

L’Amministrazione comunale ricorda che i cittadini possono richiedere le certificazioni online. È possibile inviare richieste di certificati anche tramite Pec all’indirizzo protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it