Dal 26 marzo si ritirano le pensioni in ordine alfabetico

Si avvicinano i giorni del pagamento delle pensioni di aprile. “Con l’obiettivo di contribuire a contrastare la diffusione del Covid-19, Poste italiane rende noto che le pensioni del mese di aprile verranno accreditate il 26 marzo per i titolari di un Libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay evolution. I titolari di carta Postamat, Carta libretto o di Postepay evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 Atm Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello. Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti nell’Ufficio postale dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario seguente:

i cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo

dalla C alla D venerdì 27 marzo

dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo

dalla L alla O lunedì 30 marzo

dalla P alla R martedì 31 marzo

dalla S alla Z mercoledì 1 aprile”.

A San Severino l’unico Postamat esistente è fuori uso dallo scorso 24 dicembre a causa di un furto perpetrato da ignoti, che hanno fatto esplodere l’Atm. Pertanto il ritiro delle pensioni dovrà necessariamente avvenire nel rispetto della turnazione alfabetica, così da evitare al massimo le code agli sportelli dell’Ufficio postale di via Gorgonero.

Alcuni lettori del Settempedano, preoccupati per l’emergenza sanitaria e infastiditi da questa circostanza, ci hanno però scritto o telefonato per sollevare la questione, con l’auspicio che Poste italiane possa quanto prima risolvere il problema del bancomat e programmi, magari, la collocazione anche di un secondo “Atm” nel territorio di San Severino.

“Il ripristino del Postamat era previsto per la scorsa settimana – ci spiegano dai competenti uffici di Poste italiane – ma il dilagare del virus ha rallentato molto l’operatività di tutte le aziende. Quindi per il momento, almeno su questo fronte, siamo bloccati. Gli utenti dovranno recarsi agli sportelli secondo gli scaglioni indicati a livello nazionale, seguendo l’ordine alfabetico. Tuttavia, si sta lavorando giorno per giorno per andare incontro alle esigenze dei cittadini e per far sì che la prossima settimana sia pensata in tutt’Italia proprio per il ritiro delle pensioni”.

In pratica, si stanno cercando soluzioni alternative per evitare code e rischi agli anziani. Non si escludono novità nelle prossime ore, di cui Il Settempedano darà conto.