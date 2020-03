Salite a 17 le persone in quarantena: chi arriva dall’estero ha l’obbligo dell’autoisolamento

Restano 3 i casi positivi al Covid-19 a San Severino e salgono a 17 le persone in quarantena, tra cui alcuni settempedani rientrati in questi giorni da Paesi stranieri. A diffondere l’ultimo bollettino aggiornato dalla Prefettura di Macerata ed elaborato dal Gores Marche è il primo cittadino Rosa Piermattei, ricordando che “solo un paziente si trova ricoverato in una struttura ospedaliera, gli altri stanno seguendo le procedure previste per l’assistenza sanitaria domiciliare”. Com’è noto, nei giorni scorsi, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, ha firmato un Decreto, assieme al Ministro della Salute, che obbliga all’autoisolamento, per i 14 giorni successivi al ritorno, per le persone che, anche se asintomatiche rispetto al Covid-19, rimettono piede in Italia.

Il provvedimento riguarda tutte le persone che tornano dall’estero con qualsiasi mezzo di trasporto e che dovranno presentare una dichiarazione nella quale attestino di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, oppure per motivi di salute.

È obbligatorio comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’Area Vasta 3 (tel. 0733642302) il proprio ingresso in Italia per avviare la sorveglianza sanitaria. È prescritto, inoltre, che per chi va in autoisolamento e accusa sintomi Covid-19 sussista l’obbligo di segnalare tale situazione con tempestività all’autorità sanitaria tramite i numeri telefonici dedicati (in questo caso si può comporre il numero 1500).

Per chi si trova in assistenza sanitaria domiciliare l’Asur Marche ha attivato un servizio automatico di sorveglianza quotidiana.