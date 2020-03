Gioca, palleggia, fai gol in casa! Contest per baby biancorossi

Come ingannare il tempo senza fare i furbetti per eludere i divieti di uscita. È quanto hanno pensato i dirigenti e i tecnici della Settempeda che hanno dato vita ad un “Contest biancorosso” che consiste nel mettersi all’opera con il pallone, da parte dei giovani calciatori del settore giovanile, ma senza… il campo sportivo. «Fai un video – suggeriscono i dirigenti biancorossi – rigorosamente in casa o in terrazzo, da solo o con la tua famiglia. Gioca, palleggia, fai gol, usa la fantasia! L’unica regola: vogliamo vedere una maglia rossa della Settempeda! Manda i video in privato e noi li pubblicheremo tutti. Al più originale un pallone della Settempeda in regalo! Forza Settempeda», con il virale #andratuttobene conclusivo.

Questo il suggerimento da parte del sodalizio biancorosso per ringalluzzire i baby calciatori costretti, in rapida successione, dapprima ad evitare gli impegni agonistici nel fine settimana e, successivamente, ad abbandonare anche il training settimanale per evitare possibili contagi da Coronavirus. Invece di… obbligare i propri cani (per chi ce l’ha) ad estenuanti passeggiate o magari a rimuginare scuse varie per poter giustificare l’uscita dalle proprie case, i biancorossi hanno deciso di rendere propositiva la pausa per i propri baby calciatori restando in casa attivamente.

Da lodare inoltre, a livello di sostenitori, l’iniziativa lanciata alcuni giorni fa da parte dei Boys della Settempeda di creare una campagna GoFundMe per organizzare una raccolta fondi, con il fine di dare una mano a chi sta lottando quotidianamente contro il Coronavirus, a rischio della propria incolumità, nel vicino ospedale di Camerino. Dopo l’adesione all’iniziativa, che è ancora in corso, anche dei ragazzi del Serralta di 3^ Categoria, la cifra è lievitata a oltre 1.100 euro. Ed ora i video…

L. M.