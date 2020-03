Casa di riposo, sanificati gli ambienti: resta alta la guardia

La Casa di riposo “Lazzarelli” ha da tempo messo in atto una serie di interventi per contrastare il rischio di contagio da Coronavirus. Tra i diversi provvedimenti, iniziati già a febbraio, ha proceduto nei giorni scorsi alla sanitizzazione virucida di tutta la struttura – si legge in una nota – avvalendosi dell’intervento della ditta Folgore. Dall’alba fino a tarda serata gli operatori intervenuti hanno raggiunto tutti i locali di servizio, di degenza e gli spazi comuni della Casa riposo. L’intervento è stato molto apprezzato dagli ospiti e dagli operatori che quotidianamente prestano servizio nella struttura ed ha ricevuto il plauso dal sindaco Rosa Piermattei che ha voluto ringraziare il presidente Teresa Traversa offrendo un cospicuo contributo a titolo personale per programmare un ulteriore intervento”.

Il presidente Teresa Traversa coglie l’occasione per ringraziare il sindaco per questo nobilissimo gesto e lancia un appello accorato nei confronti delle Istituzioni e degli Enti preposti perché vengano effettuati tassativamente tamponi a tutti gli ospiti e a tutto il personale delle strutture come la “Lazzarelli” per garantire la massima sicurezza possibile e la tutela di una popolazione fragilissima prima che abbiano a verificarsi situazioni irreparabili.