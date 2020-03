Jack in scadenza di contratto col Milan! Giocherà a Roma?

Giacomo Bonaventura lascerà il Milan al termine della stagione, ci sono pochi dubbi. Il suo contratto va in scadenza a fine giugno e non c’è alcuna trattativa per il rinnovo. Il centrocampista, classe il 1989, giocherà in un’altra squadra e le richieste non gli mancano. In serie A più società sono interessate a lui, vista anche la possibilità di tesserarlo a parametro zero. Il suo agente Mino Raiola è già al lavoro per trovare la migliore soluzione, tecnica ed economica. Nelle ultime ore i giornali nazionali hanno parlato di un suo possibile passaggio alla Roma, ma nella capitale le decisioni sul mercato verranno prese tra qualche settimana. Un’altra formazione che valuta l’arrivo di Bonaventura è la Fiorentina. I viola hanno fatto un sondaggio in queste settimane e la duttilità tattica di Jack è molto apprezzata. Inoltre, nei giorni scorsi si è parlato di interessamenti da parte di Lazio e Napoli. Insomma, al centrocampista rossonero non mancheranno le opzioni al termine del contratto con il Milan. Staremo a vedere.