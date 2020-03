Enrica Mariella: “Io resto a casa divertendomi… con Gufi”

“Io resto a casa divertendomi… con Gufi”: è l’idea che lancia Enrica Mariella, autrice del libro per bambini che vede protagonista – appunto – il simpatico gufetto Gufi. La pubblicazione, dal titolo “I consigli di Gufi” è rivolta ai più piccoli, ma in questo periodo può essere d’aiuto anche ai genitori costretti a stare a casa per colpa del Coronavirus. Difatti, i bambini possono impiegare il loto tempo assieme a mamme e papà per leggere il libro, realizzare il pupazzetto di Gufi o fare semplicemente il disegno del divertente gufetto. Peraltro, le sue pagine sono molto educative, coloratissime e piene di simpatici consigli. Inoltre ci sono tre ricette da fare in famiglia – e mai si è cucinato tanto come in questo periodo! – nonché due pagine con il materiale (tutto di riciclo) per poter confezionare appunto il protagonista delle storie, il nostro Gufi.

Chi volesse riceverne copia può contattare direttamente l’autrice Enrica Mariella, che ha curato anche le illustrazioni del volumetto, utilizzando i suoi canali social (Facebook e Instagram) oppure scrivendole un’email all’indirizzo enrica.mariella@gmail.com.