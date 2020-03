Centro medico Blugallery proroga la chiusura al 28 marzo

Il Centro medico Blugallery, già da qualche giorno, ha avviato i necessari adempimenti prescritti dalla normativa straordinaria adottata in materia di sicurezza sul lavoro per contrastare la diffusione del Covid-2019 a tutela del personale dipendente e dei collaboratori esterni, nonché a garanzia di tuta l’utenza della struttura. Di conseguenza, la direzione del Centro comunica che la sospensione delle attività diagnostiche e ambulatoriali proseguirà fino al prossimo 28 marzo 2020, garantendo tuttavia l’attività di segreteria e di informazione, come finora effettuato durante l’orario 9 – 18.

Il personale amministrativo sarà, comunque, in grado di fornire tutte le indicazioni eventualmente richieste al tel. 0733639051 e via email centromedicoblugallery@gmail.com. Nei prossimi giorni saranno fornite ulteriori comunicazioni anche in relazione all’evolversi dell’emergenza sanitaria.