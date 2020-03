Il virus è arrivato fra noi: ci sono i primi due casi positivi

Nel Comune di San Severino si registrano i primi due casi di contagio da Covid-19. A confermarli, in un videomessaggio ai cittadini (che abbiamo pubblicato sulla pagina Facebook del Settempedano), il sindaco Rosa Piermattei dopo l’invio dei dati del Gores alla Prefettura di Macerata.

“Abbiamo due casi positivi al Coronavirus e 14 persone in isolamento a casa propria. Si tratta, per la maggior parte, di familiari dei due settempedani risultati positivi. La situazione non è drammatica – sottolinea il primo cittadino -. Aiutiamoci perché tutti insieme possiamo farcela. Vi invito, ancora una volta, ad uscire il meno possibile da casa, a farlo solo per emergenze e ad evitate assolutamente assembramenti di qualunque tipo. Vi ricordo che l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione di tutti i cittadini due numeri telefonici per la consegna della spesa e dei generi di prima necessità, ma anche per fornire assistenza e risposte ad eventuali quesiti oltre che per dare le giuste informazioni. Inoltre ricordo che il locale Comitato della Croce rossa è a disposizione per la consegna dei medicinali alle persone anziane. Dobbiamo aiutarci ed essere responsabili del nostro operato per salvaguardare la nostra e la vita di tutti gli altri – conclude il sindaco -. Sono convinta che tutti insieme ce la faremo”.

I due numeri del Comune di San Severino a disposizione dei cittadini sono attivi tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20. Per generi di prima necessità, ricariche telefoniche e per fare la spesa ci si può rivolgere ai volontari del gruppo Comune di Protezione civile tel. 3336116712. Per avere assistenza, risposte ai propri quesiti, informazioni su come comportarsi invece è a disposizione il numero di tel. 3336116675