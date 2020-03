L’appello del Comune: “Restate a casa, uniti ce la faremo”

Un messaggio chiaro per tutti: #restateacasa. E’ quello che il Comune torna a ripetere a tutti i cittadini, dopo la fonica in strada e le telefonate con la voce del sindaco Rosa Piermattei arrivate nelle case dei settempedani. Da questa mattina pure i pannelli luminosi di infocittà ricordano l’invito delle autorità sanitarie al quale, sul display, precede il messaggio: “Uniti ce la faremo”.

L’appello alla collaborazione è massimo. A questo si unisce il consiglio per tutti di evitare ogni spostamento non necessario, sia a piedi che in auto. Chi si dovesse mettere alla guida per raggiungere il luogo di lavoro è pregato di non condividere, in questo momento, il proprio mezzo con altri, neppure con un solo altro passeggero. Gli spazi chiusi e ristretti, infatti, andrebbero assolutamente evitati in ogni modo.

La Polizia locale, intanto, prosegue nella sua opera di controllo e verifica per evitare ogni tipo di violazione delle norme. I controlli sono stati intensificati anche nelle ore notturne. Inoltre sono stati messi in atto servizi antisciacallaggio in tutto il territorio comunale. Attenzione anche a chi chiede di poter entrare in casa per sanificare gli ambienti: nessuno è autorizzato a farlo. In simili situazioni è bene avvisare subito il numero per le emergenze: 112.

Il Comune poi invita a iscriversi al servizio Alert System usando l’indirizzo http://registrazione.alertsystem.it/sanseverinomarche.

Restano attivi, per ogni necessità, i due numeri telefonici, in funzione dalle ore 8 alle 20, completamente dedicati all’assistenza alla popolazione per richieste di beni di prima necessità e per fare la spesa (Protezione civile tel. 3336116712) o per domande e info sui comportamenti da tenere (tel. 3336116675).