Covid-19, restiamo “A casa con… I Teatri di Sanseverino”

Il teatro, casa della cultura, porta la cultura a casa. Si può sintetizzare così l’iniziativa che i Teatri di Sanseverino hanno deciso di mettere in atto ai tempi del Coronavirus. Rilanciando l’invito, rivolto a tutti gli abbonati e non solo, a rimanere a casa, il direttore artistico Francesco Rapaccioni, assieme al sindaco Rosa Piermattei, dalla platea del Feronia hanno dato il via a una serie di trasmissioni che, utilizzando i canali social, cercheranno di diffondere diversi contenuti culturali attraverso illustrazioni del patrimonio artistico cittadino, inviti alla lettura, rassegne fotografiche e recensioni di libri.

“Siamo qui per dirvi che i Teatri di Sanseverino non si fermano”, recitano direttore artistico e sindaco appoggiati alle poltroncine del prezioso gioiello opera di Ireneo Aleandri e con alle spalle il meraviglioso sipario storico dipinto da Filippo Bigioli che raffigura la dea Feronia nell’atto di liberare uno schiavo. “Pure in questi giorni un po’ complicati, nei quali siamo tutti invitati a rimanere a casa, abbiamo pensato – dicono – di trasmettere delle piccole pillole culturali per aiutare a trascorrere le giornate in modo un poco diverso. In mezzo alle occupazioni familiari, alla cura di figli e nipoti, al telelavoro per chi può praticarlo, ogni tanto potranno essere seguiti online i nostri contributi video”.

L’iniziativa “A casa con… I Teatri di Sanseverino”, dopo un primo messaggio di presentazione, si è focalizzata sul video racconto dedicato al teatro Feronia opera dell’architetto Aleandri che realizzò anche l’Arena Sferisterio. Inaugurato nel 1828 è rimasto attivo fino agli anni Sessanta del Novecento. Completamente restaurato nel 1985 venne poi inaugurato nello stesso anno. Da allora la struttura presenta ogni anno una ricchissima stagione teatrali in cui si esibiscono le più importanti compagnie del panorama teatrale nazionale.

Intanto, in applicazione di quanto stabilito con appositi decreti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento alle Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’ufficio Cultura del Comune informa che le autorizzazioni relative agli spettacoli e agli eventi programmati fino al 3 aprile sono sospese e rinviate a data da destinarsi. Le stesse saranno riconsiderate in base alla riprogrammazione degli appuntamenti per i quali enti e associazioni avevano fatto richiesta d’uso di teatri e sale comunali.