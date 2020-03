Covid-19: indicazioni Cosmari per raccolta differenziata

A seguito delle disposizioni dell’Istituto superiore di sanità del 13 marzo 2020, il Cosmari rende note le misure obbligatorie di raccolta dei rifiuti per gli utenti positivi al Covid-19 o per coloro che si trovano in quarantena obbligatoria.

Sia per gli uni che per gli altri è vietato continuare a conferire i rifiuti in forma differenziata o lasciarli sul marciapiede al di fuori dell’abitazione. Hanno l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle presenti indicazioni:

– non differenziare i rifiuti in casa e sospendere il conferimento Porta a porta;

– usare il sacchetto giallo dell’indifferenziato per tutti i materiali; sacchetto che poi deve essere messo esclusivamente nel cassonetto stradale giallo per pannolini e pannoloni;

– cercare di garantire l’integrità del sacchetto magari utilizzandone due o tre, uno dentro l’altro;

– tutti i rifiuti che abitualmente vengono separati (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziato) oltre a fazzoletti, tovaglioli di carta, mascherine, guanti e teli monouso vanno gettati nello stesso sacchetto per la raccolta indifferenziata;

– indossare guanti monouso, chiudere bene i sacchetti, senza schiacciarli utilizzando i lacci di chiusura o nastro adesivo;

– una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti uno dentro l’altro);

– subito dopo aver compiuto questa operazione occorre lavarsi bene le mani e smaltire quotidianamente i rifiuti come si farebbe con un sacchetto di pannolini o pannoloni:

– gli animali da compagnia non devono accedere al locale in cui sono presenti i sacchetti dei rifiuti.

Le seguenti indicazioni sono valevoli soltanto per coloro che risultano positivi al tampone e per coloro che si trovano in quarantena.

Per il resto della cittadinanza si raccomanda di proseguire l’abituale raccolta differenziata con la sola accortezza di gettare i fazzoletti di carta, mascherine e guanti nell’indifferenziata (sacchetto GIALLO).