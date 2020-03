Covid-19: a Bergamo è morto anche don Andrea Curreli

E’ deceduto a Bergamo un altro sacerdote orionino legato all’Istituto e alla parrocchia del “Don Orione” di San Severino. E’ don Andrea Curreli, 85 anni, morto a causa del Coronavirus nella Casa di accoglienza per sacerdoti anziani e non autosufficienti della città lombarda, dove si trovava anche don Gilfredo Buglioni, scomparso alcuni giorni fa all’età di 96 anni.

Don Andrea era a Bergamo dal 2012, prima era stato a Gevova e, dal ’99 al 2008, era con noi a San Severino impegnato nella parrocchia al fianco dei parroci don Ettore e don Sesto. In molti lo ricordano per il suo fare bonario e composto, per la sua costante presenza in chiesa e in segreteria, spesso accanto ai fedeli più anziani, per scambiare con loro una parola di sostegno, oppure in oratorio dove incontrava tanti ragazzi per trascorrere insieme qualche ora di svago.