Banca Macerata: fino al 3 aprile filiale chiusa di pomeriggio

Banca Macerata rende noto che, al fine di contenere e contrastare la diffusione del Coronavirus, dispone la chiusura di tutte le filiali (compresa quella di San Severino) da oggi – lunedì 16 marzo – fino al prossimo 3 aprile. “La tutela delle persone – si legge nella nota dell’Istituto di credito – nel rispetto della garanzia della continuità e qualità del servizio, come previsto dalla legge, è una delle priorità di Banca Macerata in questa delicata fase di emergenza. Ciò consente di rispondere alle esigenze della clientela che si recherà in filiale per operazioni indifferibili e non altrimenti gestibili dai canali digitali della banca. Gli orari di apertura al pubblico garantiti, nell’attenzione alla tutela del personale, saranno per le filiali dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.20. Nel rispetto delle misure di contenimento volte ad evitare assembramenti, cogliamo l’occasione per invitare la clientela a privilegiare l’operatività online e l’utilizzo delle carte di pagamento attraverso le nostre postazioni self service, attraverso le quali è possibile effettuare prelevamenti, versamenti di contanti e assegni, ricariche, bonifici e pagamenti postali. Si confida nella collaborazione della gentile clientela al rispetto delle suddette misure”.