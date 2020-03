ioLEGGOacasa: ecco i primi libri suggeriti dai nostri lettori

Arrivano i primi contributi all’idea di condividere un libro da leggere in questo periodo di “isolamento domiciliare” dovuto al Coronavirus. Una buona lettura può aiutare la riflessione e rafforzare la nostra fiducia.

Facile per me: “Più forte di ogni addio” di Enrico Galiano: emozionante, ti rapisce e riporta nel mondo dei ragazzi ancora pronti a tutto e disponibili a sognare. Non riuscito a staccarmi dalla storia, ho pianto e riso con i protagonisti, fino all’ultima pagina”.

Lucia Ciciliani

Lettere a Theo: l’ho trovato una maniera vera per conoscere profondamente l’autore e capire come l’arte per lui fosse una conseguenza e un’esigenza di dialogo vero con la vita.

Ilde Cipolletti

m. c.